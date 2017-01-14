Ice Storm Warning 12pm Sunday through 3am Tuesday

…ICE STORM WARNING IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO 3 AM CST
TUESDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED AN ICE
STORM WARNING…WHICH IS IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO 3 AM CST
TUESDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…LIGHT FREEZING RAIN…POSSIBLY MIXING WITH LIGHT
SLEET…MAY BEGIN BY AROUND MIDDAY AROUND THE INTERSTATE 80
CORRIDOR AND AREAS NORTH OF THERE IN THE AFTERNOON. FREEZING
RAIN WILL INCREASE IN INTENSITY ON SUNDAY EVENING…CONTINUING
THROUGH MONDAY MORNING. SOME AREAS MAY SEE A BRIEF CHANGE TO
RAIN ON SUNDAY AFTERNOON. PRECIPITATION WILL BECOME FROZEN AGAIN
BY SUNDAY EVENING…ENDING AS A DUSTING OF SLEET OR SNOW ON
SUNDAY NIGHT.
* ICE ACCUMULATIONS…ICE ACCUMULATIONS OF A QUARTER INCH OR MORE
ARE POSSIBLE.
* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS…A TENTH TO A HALF INCH OF SLEET
AND SNOW ACCUMULATION IS POSSIBLE.
* IMPACT…HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-
PACKED ROADS IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY
SLIPPERY AS WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES
ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS WILL
LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES THAT
ADD TO THE DANGER.