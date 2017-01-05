Wind Chill Advisory 11pm Till Fri 1/6 10am

…WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 10 AM
CST FRIDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WIND
CHILL ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
10 AM CST FRIDAY.
* WIND CHILL VALUES…ALTHOUGH WINDS WILL MAINLY BE LESS THAN 10
MPH…COLD AIR IN COMBINATION WITH ANY WIND WILL CREATE BITTER
WIND CHILLS. VALUES SHOULD DROP INTO THE RANGE FROM AROUND 18
BELOW ZERO TO 25 BELOW ZERO BY LATE EVENING AND CONTINUE INTO
FRIDAY MORNING.
* OTHER IMPACTS…FROSTBITE CAN OCCUR IN UNDER 30 MINUTES IN
THESE CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT VERY COLD AIR AND STRONG WINDS
WILL COMBINE TO GENERATE LOW WIND CHILLS. THIS WILL RESULT IN
FROST BITE AND LEAD TO HYPOTHERMIA IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
IF YOU MUST VENTURE OUTDOORS, MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.