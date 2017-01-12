Winter Storm Watch In Effect Sunday Morning Till Monday Night
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
STORM WATCH...WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT.
* TIMING...FREEZING RAIN IS EXPECTED TO OVERSPREAD MOST OF EASTERN
NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA ON SUNDAY...AND CONTINUE INTO
MONDAY. THE FREEZING RAIN COULD MIX WITH OR CHANGE TO SLEET AND
SNOW SUNDAY AND MONDAY AS WELL. FREEZING RAIN IS MORE LIKELY
ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 80...WHILE MORE OF A MIX IS
EXPECTED NORTH AND NORTHWEST OF THE INTERSTATE. TOTAL ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO RANGE FROM A FEW HUNDREDTHS OF AN
INCH IN NORTHEAST NEBRASKA TO A QUARTER INCH OR MORE ALONG AND
SOUTH OF INTERSTATE 80. SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS COULD REACH
OVER 4 INCHES IN NORTHEAST NEBRASKA WHILE REMAINING CLOSER TO AN
INCH OR SO NEAR THE INTERSTATE.
* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-PACKED ROADS
IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS
WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.