Winter Storm Watch In Effect Sunday Morning Till Monday Night

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
STORM WATCH...WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT.

* TIMING...FREEZING RAIN IS EXPECTED TO OVERSPREAD MOST OF EASTERN
  NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA ON SUNDAY...AND CONTINUE INTO
  MONDAY. THE FREEZING RAIN COULD MIX WITH OR CHANGE TO SLEET AND
  SNOW SUNDAY AND MONDAY AS WELL. FREEZING RAIN IS MORE LIKELY
  ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 80...WHILE MORE OF A MIX IS
  EXPECTED NORTH AND NORTHWEST OF THE INTERSTATE. TOTAL ICE
  ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO RANGE FROM A FEW HUNDREDTHS OF AN
  INCH IN NORTHEAST NEBRASKA TO A QUARTER INCH OR MORE ALONG AND
  SOUTH OF INTERSTATE 80. SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS COULD REACH
  OVER 4 INCHES IN NORTHEAST NEBRASKA WHILE REMAINING CLOSER TO AN
  INCH OR SO NEAR THE INTERSTATE.

* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-PACKED ROADS
  IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS
  WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.