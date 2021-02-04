      Weather Alert

Local Signees On National Letter of Intent Signing Day

Feb 3, 2021 @ 11:12pm

NCAA Division I

Football

Nebraska-(all are walk-ons)-Derek Branch, Maddox Burton and Taveon Thompson-Lincoln Southeast; Grant Buda-Lincoln Southwest.

Women’s basketball

Xavier-Kaysia Woods-Lincoln High

Wrestling

Cornell-Evan Canoyer-Waverly

NCAA Division II

Baseball

Sioux Falls-David Swanson-Lincoln Southeast

Football

Augustana-Quinton Adams, Lincoln East; Nolan Milius, Lincoln Southwest

Central Missouri-Isaac Montgomery, Lincoln High.

Colorado Mesa-Caleb Blake, Lincoln North Star

Nebraska-Kearney-Wyatt Marr, Lincoln Lutheran.

South Dakota Mines-DeKendrick McCray, Lincoln East

Southwest Minnesota State-Jeremiah Colier, Lincoln Northeast; James Farless, Lincoln Southeast.

NCAA Division III

Baseball

Kansas Wesleyan-Jackson Carter, Lincoln Northeast

Football

Nebraska Wesleyan-TJ Hood, Lincoln North Star

Washington University-St. Louis-McGinness Schneider, Lincoln Southeast

Softball

Buena Vista-Kayla Farmer, Lincoln High

Women’s Swimming and Diving

Nebraska Wesleyan-Anna Schmid, Lincoln Southeast

Women’s Track and Field/Cross Country

Illinois Wesleyan-Lauren Lilienthal, Lincoln Southeast

NAIA

Baseball

Dakota State-Logan Hunt, Lincoln Northeast

Football

Concordia-Parker Vyhlidal and Dylan Smith, Lincoln High; Noah Fisher, Lincoln East; Cole Coffey and DJ McGarvie, Lincoln North Star.

Midland-Brady Martin, Waverly; Hunt Boutin and Isaiah Mata, Lincoln North Star.

Morningside–Lekia Idigima, Lincoln High.

Northwestern–Josh Oehm, Waverly

Women’s Swimming and Diving

Westcliff of California–Riley Morse, Lincoln North Star