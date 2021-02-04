Local Signees On National Letter of Intent Signing Day
NCAA Division I
Football
Nebraska-(all are walk-ons)-Derek Branch, Maddox Burton and Taveon Thompson-Lincoln Southeast; Grant Buda-Lincoln Southwest.
Women’s basketball
Xavier-Kaysia Woods-Lincoln High
Wrestling
Cornell-Evan Canoyer-Waverly
NCAA Division II
Baseball
Sioux Falls-David Swanson-Lincoln Southeast
Football
Augustana-Quinton Adams, Lincoln East; Nolan Milius, Lincoln Southwest
Central Missouri-Isaac Montgomery, Lincoln High.
Colorado Mesa-Caleb Blake, Lincoln North Star
Nebraska-Kearney-Wyatt Marr, Lincoln Lutheran.
South Dakota Mines-DeKendrick McCray, Lincoln East
Southwest Minnesota State-Jeremiah Colier, Lincoln Northeast; James Farless, Lincoln Southeast.
NCAA Division III
Baseball
Kansas Wesleyan-Jackson Carter, Lincoln Northeast
Football
Nebraska Wesleyan-TJ Hood, Lincoln North Star
Washington University-St. Louis-McGinness Schneider, Lincoln Southeast
Softball
Buena Vista-Kayla Farmer, Lincoln High
Women’s Swimming and Diving
Nebraska Wesleyan-Anna Schmid, Lincoln Southeast
Women’s Track and Field/Cross Country
Illinois Wesleyan-Lauren Lilienthal, Lincoln Southeast
NAIA
Baseball
Dakota State-Logan Hunt, Lincoln Northeast
Football
Concordia-Parker Vyhlidal and Dylan Smith, Lincoln High; Noah Fisher, Lincoln East; Cole Coffey and DJ McGarvie, Lincoln North Star.
Midland-Brady Martin, Waverly; Hunt Boutin and Isaiah Mata, Lincoln North Star.
Morningside–Lekia Idigima, Lincoln High.
Northwestern–Josh Oehm, Waverly
Women’s Swimming and Diving
Westcliff of California–Riley Morse, Lincoln North Star