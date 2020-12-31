      Weather Alert

Wednesday Boys and Girls Basketball Scores

Dec 31, 2020 @ 5:37am

Boys

Heartland Athletic Conference Tournament

Quarterfinal

Lincoln Pius X 47, Lincoln East 43
Lincoln North Star 80, Kearney 69
Lincoln Southeast 63, Lincoln Northeast 60
Grand Island 52, Lincoln Southwest 48

Consolation

Norfolk 76, Lincoln High 71 OT
Fremont 50, Columbus 41

Lincoln Lutheran Tourney

Lincoln Lutheran 56, Fairbury 40

Malcolm Tourney

Centennial 44, Malcolm 39
Oakland-Craig 50, Wilber-Clatonia 38

Girls

Heartland Athletic Conference Tournament

Quarterfinal

Lincoln Pius X 69, Norfolk 29
Lincoln East 74, Lincoln High 63
Lincoln Southwest 43, Kearney 30
Fremont 60, Lincoln North Star 43

Consolation

Columbus 44, Lincoln Northeast 38
Lincoln Southeast 56, Grand Island 16

Lincoln Lutheran Tourney

Lincoln Lutheran 39, Fairbury 19

Malcolm Tourney

Oakland-Craig 57, Wilber-Clatonia 14
Malcolm 50, Centennial 38