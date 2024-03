Class A

Creighton Prep vs. Bellevue West

Omaha North vs. Omaha Central

Gretna vs. Millard North

Lincoln Southeast vs. Omaha Westside

Class C2

Amherst 55, Bridgeport 47

Cross County 44, Summerland 30

Norfolk Catholic vs. Ponca

Lincoln Lutheran vs. Hartington Cedar Catholic

Class D2

Shelton 65, Humphrey St. Francis 59

Wynot 53, O’Neill St. Mary’s 21

Maywood-Hayes Center vs. Elm Creek

Walthill vs. Sumner-Eddyville-Miller